Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Собрание Струго-Красненского округа избрало председателя на первой организационной сессии

Депутаты Собрания Струго-Красненского муниципального округа избрали председателя и сформировали структуру нового представительного органа. В первой организационной сессии приняли участие спикер областного парламента Александр Котов и глава района Александр Волков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

На должность председателя депутаты выдвинули единственную кандидатуру – единоросс Николай Бурый возглавил районное Собрание год назад и, по мнению коллег, под его руководством депутатский корпус работал стабильно и эффективно, а сам руководитель сумел в полной мере проявить свои организаторские способности.

Николай Бурый напомнил, что в ходе многоступенчатой процедуры партийного выдвижения уже чётко и ясно обозначил свой подход к дальнейшей работе. «Наша задача – довести до конца реформу муниципального округа. Роль "Единой России" возрастает как в хозяйственной так и в политической жизни – и страны, и региона. Постараюсь оправдать доверие избирателей, отдавших голоса за "Единую Россию" (более 80%) и не подвести партию», – обратился к коллегам кандидат.

Тайным голосованием депутаты трёх политических партий, вошедших в состав Собрания, поддержали Николая Бурого единогласно.

Избранный спикер поблагодарил коллег за доверие и попросил работать дружно и внутри Собрания, и во взаимодействии с исполнительной властью.

Успехов в работе на благо населения пожелал первому созыву Собрания депутатов муниципального округа Александр Волков. «Здоровья, долгая лета и чтобы никто никогда и ни в чём представительной власти не отказывал», – поздравил Николая Бурого с избранием на должность председателя глава района.

Александр Котов, обращаясь к новому депутатскому корпусу, напомнил об изменившихся полномочиях Собрания. «Вам предстоит назначить главу муниципального округа, и это большая ответственность – вместе вы будете работать, вместе нести ответственность перед избирателями. Всё хорошо взвесьте, подумайте. Решение должно быть выверено и в конечном итоге способствовать развитию района», – отметил председатель областного парламента.

Спикер также напомнил о недавнем приезде в Струги Красные губернатора Михаила Ведерникова и о важном посыле работать в команде. «Со своей стороны как депутат, избранный по округу, готов оказывать вам помощь и поддержку, но важно, чтобы и вы сами были инициативными и внимательными к обращениям жителей», – добавил Александр Котов.

Поздравляя Николая Бурого, спикер напомнил, что руководителю депутатского корпуса даже с учётом обязательств перед «Единой Россией», выдвинувшей его на должность, необходимо прислушиваться к представителям всех политических партий, вошедших в Собрание.

Напомним, решением Псковского областного Собрания депутатов 28 февраля в Псковской области образовано 8 муниципальных округов – Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский . В Единый день голосования в новых муниципальных образованиях прошли выборы депутатов окружных Собраний. После утверждения руководящих органов и структуры новых представительных органов депутаты приступят к формированию конкурсных комиссий, которым предстоит избрать глав муниципальных округов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 сентября 2023

Государственное страхование добровольцев: осенние законопроекты единороссов в Госдуме
19 сентября 2023

Работу муниципальных округов обсудили на «Серебряном дожде». Главное
19 сентября 2023

Игорь Романов сложил полномочия депутата Плюсского районного Собрания
19 сентября 2023

Итоги конкурсов на должности глав муниципальных округов в Псковской области будут подведены в конце октября
19 сентября 2023

Игорь Дитрих – о запрете нахождения детей в вейпшопах: Это скажется на популярности курения
19 сентября 2023

Первая после каникул сессия Псковского областного Собрания назначена на 28 сентября
19 сентября 2023

Елена Тимашова станет гостьей эфира на радио «Серебряный дождь»
18 сентября 2023

Депутаты в России будут передвигаться только на отечественных автомобилях 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...