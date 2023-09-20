Собрание Струго-Красненского округа избрало председателя на первой организационной сессии

14:55, 20 сентября 2023, ПАИ

Депутаты Собрания Струго-Красненского муниципального округа избрали председателя и сформировали структуру нового представительного органа. В первой организационной сессии приняли участие спикер областного парламента Александр Котов и глава района Александр Волков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На должность председателя депутаты выдвинули единственную кандидатуру – единоросс Николай Бурый возглавил районное Собрание год назад и, по мнению коллег, под его руководством депутатский корпус работал стабильно и эффективно, а сам руководитель сумел в полной мере проявить свои организаторские способности.

Николай Бурый напомнил, что в ходе многоступенчатой процедуры партийного выдвижения уже чётко и ясно обозначил свой подход к дальнейшей работе. «Наша задача – довести до конца реформу муниципального округа. Роль "Единой России" возрастает как в хозяйственной так и в политической жизни – и страны, и региона. Постараюсь оправдать доверие избирателей, отдавших голоса за "Единую Россию" (более 80%) и не подвести партию», – обратился к коллегам кандидат.

Тайным голосованием депутаты трёх политических партий, вошедших в состав Собрания, поддержали Николая Бурого единогласно.

Избранный спикер поблагодарил коллег за доверие и попросил работать дружно и внутри Собрания, и во взаимодействии с исполнительной властью.

Успехов в работе на благо населения пожелал первому созыву Собрания депутатов муниципального округа Александр Волков. «Здоровья, долгая лета и чтобы никто никогда и ни в чём представительной власти не отказывал», – поздравил Николая Бурого с избранием на должность председателя глава района.

Александр Котов, обращаясь к новому депутатскому корпусу, напомнил об изменившихся полномочиях Собрания. «Вам предстоит назначить главу муниципального округа, и это большая ответственность – вместе вы будете работать, вместе нести ответственность перед избирателями. Всё хорошо взвесьте, подумайте. Решение должно быть выверено и в конечном итоге способствовать развитию района», – отметил председатель областного парламента.

Спикер также напомнил о недавнем приезде в Струги Красные губернатора Михаила Ведерникова и о важном посыле работать в команде. «Со своей стороны как депутат, избранный по округу, готов оказывать вам помощь и поддержку, но важно, чтобы и вы сами были инициативными и внимательными к обращениям жителей», – добавил Александр Котов.

Поздравляя Николая Бурого, спикер напомнил, что руководителю депутатского корпуса даже с учётом обязательств перед «Единой Россией», выдвинувшей его на должность, необходимо прислушиваться к представителям всех политических партий, вошедших в Собрание.

Напомним, решением Псковского областного Собрания депутатов 28 февраля в Псковской области образовано 8 муниципальных округов – Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский . В Единый день голосования в новых муниципальных образованиях прошли выборы депутатов окружных Собраний. После утверждения руководящих органов и структуры новых представительных органов депутаты приступят к формированию конкурсных комиссий, которым предстоит избрать глав муниципальных округов.