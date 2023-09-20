Ветхое здание снесли возле автобусной остановки в Печорах
Ветхое здание снесли возле автобусной остановки в Печорах. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».
Одним из пугающих зданий в Печорах был дом на улице Заводской, который стал первым в списке снесённых.
«Мы продолжим работу по сносу ветхих домов, которые превратились в опасные для жителей города, являясь потенциальным очагом распространения антисанитарии», – прокомментировал происходящее исполняющий обязанности главы Печорского района Валерий Зайцев.
После сноса на месте была расчищена территория.
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