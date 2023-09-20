Ветхое здание снесли возле автобусной остановки в Печорах

22:58, 20 сентября 2023, ПАИ

Ветхое здание снесли возле автобусной остановки в Печорах. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Одним из пугающих зданий в Печорах был дом на улице Заводской, который стал первым в списке снесённых.

«Мы продолжим работу по сносу ветхих домов, которые превратились в опасные для жителей города, являясь потенциальным очагом распространения антисанитарии», – прокомментировал происходящее исполняющий обязанности главы Печорского района Валерий Зайцев.

После сноса на месте была расчищена территория.