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Общество

Ветхое здание снесли возле автобусной остановки в Печорах

Ветхое здание снесли возле автобусной остановки в Печорах. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

Одним из пугающих зданий в Печорах был дом на улице Заводской, который стал первым в списке снесённых.

«Мы продолжим работу по сносу ветхих домов, которые превратились в опасные для жителей города, являясь потенциальным очагом распространения антисанитарии», – прокомментировал происходящее исполняющий обязанности главы Печорского района Валерий Зайцев.

После сноса на месте была расчищена территория. 

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