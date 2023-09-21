Без вести пропавшего в июне псковича продолжает разыскивать полиция

08:36, 21 сентября 2023, ПАИ

Без вести пропавший 7 июня Андрей Петров разыскивается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

31-летний мужчина проживал в Пскове на улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории около спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы.

Был одет в чёрную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8 (952) 214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).