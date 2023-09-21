Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Лук и морковь подешевели в Псковской области

Лук и морковь подешевели в Псковской области сильнее всего по итогам минувшей недели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Лук репчатый подешевел почти на 7 % – с 44,61 до 38,36 рубля. Фото: ПАИ

Лук репчатый подешевел почти на 7 % – с 44,61 до 38,36 рубля. Также сильно уменьшилась цена на морковь. Если раньше в среднем её можно было купить за 60,91 рубля, то сейчас ценник на неё равняется 50,63 рубля. Более чем на 2 % подешевела белокочанная капуста, стиральный порошок, вареная колбаса, говядина (кроме бескостного мяса) и гречневая крупа.

Сильнее всего подорожали помидоры (с 126,35 до 132,72 рубля), фруктово-ягодные консервы для детского питания (с 553,96 рубля за килограмм до 544,53 рубля), яйца, подсолнечное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса и бананы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 сентября 2023

Лук и морковь подешевели в Псковской области
21 сентября 2023

Выплату к 80-летию освобождения Ленинграда получат ветераны в Псковской области
20 сентября 2023

Четверть миллиарда рублей штрафов нарушителей ПДД направлено в дорожный фонд Псковской области
20 сентября 2023

На что тратится рубль в Псковских тепловых сетях, объяснил Игорь Максимов
20 сентября 2023

Инфляция в Псковской области остаётся ниже, чем в других регионах РФ
20 сентября 2023

Россияне смогут проверить подлинность товаров через «Госуслуги»
20 сентября 2023

В России появится закон о посуточной аренде после дела о сдаче квартиры в Пскове
19 сентября 2023

Витебские фермеры примут участие в традиционной псковской ярмарке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...