Лук и морковь подешевели в Псковской области

12:06, 21 сентября 2023, ПАИ

Лук и морковь подешевели в Псковской области сильнее всего по итогам минувшей недели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Лук репчатый подешевел почти на 7 % – с 44,61 до 38,36 рубля. Также сильно уменьшилась цена на морковь. Если раньше в среднем её можно было купить за 60,91 рубля, то сейчас ценник на неё равняется 50,63 рубля. Более чем на 2 % подешевела белокочанная капуста, стиральный порошок, вареная колбаса, говядина (кроме бескостного мяса) и гречневая крупа.

Сильнее всего подорожали помидоры (с 126,35 до 132,72 рубля), фруктово-ягодные консервы для детского питания (с 553,96 рубля за килограмм до 544,53 рубля), яйца, подсолнечное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса и бананы.