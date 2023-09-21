День рождения Зиновия Гердта отметили в Себеже

14:43, 21 сентября 2023, ПАИ

Мероприятие, посвящённое 107-летию со дня рождения актёра театра и кино, народного артиста СССР Зиновия Гердта, состоялось в Себежской центральной районной библиотеке имени И. А. Бунина. Об этом сообщает газета «Призыв».

Сегодня в Себежской центральной районной библиотеке имени И. А. Бунина прошло памятное мероприятие «Портрет любимого артиста» для учащихся 2-го и 4-го классов Себежской основной школы.

Работники библиотеки познакомили ребят с жизнью и творчеством знаменитого земляка. Дети узнали, какие мультфильмы озвучивал актёр и в каких известных фильмах он снимался.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику народного артиста СССР на набережной Себежа.

Актёр театра и кино, народный артист СССР Зиновий Гердт (Залман Эфроимович Храпинович) родился в Себеже 21 сентября 1916 года, где прожил 11 лет.

В кинематограф Зиновий Гердт вошёл как актёр дубляжа, закадрового текста. Его голосом говорили герои зарубежного экрана: Тото («Полицейские и воры», 1951), Ричард Харрис («Кромвель», 1970), актёры Питер О’Тул, а также Юрий Ярвет в роли короля Лира (1970).

В кино он дебютировал в 1958 году в эпизодической роли в фильме «Человек с планеты Земля». Зиновий Гердт известен в первую очередь как мастер эпизодических, преимущественно комедийных ролей. Всего на счету артиста роли более чем в 70 фильмах.