Археологию, раскопки и находки обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- «Не ковыряй»: если можно не копать, лучше не копать. Почему? Потому что каждый год методы исследования совершенствуются, появляются новые технологии, которые позволяют качественно изучать культурный слой, проводить больше анализов. И поэтому у археологов есть принцип не изучать полностью памятник археологии, а оставлять некие участки для следующих поколений. Потому что спустя 10, 15, 20 лет археологи, которые придут сюда и будут снова работать с этим памятником, получат, может быть, в десять раз больше информации, чем мы сейчас;
- чем страшна «чёрная археология»: чёрные копатели, которые выдирают из культурного слоя объекты, археологические находки, тем самым уничтожают памятник и информацию об этом памятнике. Они, конечно, могут потом прийти, принести чемодан находок и сказать: «Вот смотрите, я накопал». Но для нас это будет всего лишь кучка вещей, потому что для археолога неважен сам предмет, неважна его материальная ценность. Археолог изучает контекст. Нам важно, где эта находка была найдена, на какой глубине, в каком грунте, какие находки её окружали, потому что всё взаимосвязано в культурном слое;
- примета: «Археологи верят: если находишь погребение, пойдёт дождь. И дожди не прекратятся, пока некрополь не кончится. Погоду в июле помните? Это мы»;
- «Скобарь – это…»: на самом деле слово «скобарь» не связано со скобами, а связано со скобяными изделиями: это замки, ключи. А как раз кузнечное мастерство псковичей было широко известно. У нас очень хорошо развито было именно изготовление замков и ключей. Так что, скорее, не потому, что скобы гнут или куют, а потому, что очень хорошо делали скобяные изделия;
- псковичам рассказали, как получить право на проведение археологических раскопок;
- в Пскове было около 80 церквей, и часть из них сейчас находится под землёй вместе со своими некрополями;
- «Территория Псковского кремля раскопана процентов на 30. На самом деле там есть ещё много интересного. Возможно, мы ещё будем изучать всё это»;
- несколько курганов было обнаружено на территории бывшей тепловой электростанции (ТЭЦ) в Пскове. Одна из гипотез, что это некое продолжение большого некрополя, который был вытянут вдоль берега реки Великой;
- археолог также рассказала историю средневековой «каски для хомячка», которую нашли во время раскопок рядом со зданием администрации Пскова: «Это был некий предмет, который очень напоминал римский шлем, но налезть он мог только на хомячка. Богатый, красиво украшенный, бронзовый, он какое-то время проходил под названием «каска для хомячка».
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