Заморозки в Псковской области на ближайшей неделе не прогнозируются

18:33, 21 сентября 2023, ПАИ

Заморозки на территории Псковской области на ближайшей неделе не прогнозируются, сообщила корреспонденту ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Ожидаем, что нынешний характер погоды сохранится до воскресенья. В воскресенье должны пройти кратковременные ливневые дожди, связанные с прохождением холодного фронта. Затем температурный фон изменится. Дневные температуры будут в пределах от +15 до +20 и от +17 до +23. При этом ночные температуры сохраняются высокими: от +5 до +10 и от +6 до +11. Заморозки мы не прогнозируем ещё и всю следующую неделю», – отметила Тала Нещадимова.