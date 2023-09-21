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Общество

Заморозки в Псковской области на ближайшей неделе не прогнозируются

Заморозки на территории Псковской области на ближайшей неделе не прогнозируются, сообщила корреспонденту ПАИ начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Погода без заморозков ожидает псковичей в ближайшие дни. Фото: ПАИ

«Ожидаем, что нынешний характер погоды сохранится до воскресенья. В воскресенье должны пройти кратковременные ливневые дожди, связанные с прохождением холодного фронта. Затем температурный фон изменится. Дневные температуры будут в пределах от +15 до +20 и от +17 до +23. При этом ночные температуры сохраняются высокими: от +5 до +10 и от +6 до +11. Заморозки мы не прогнозируем ещё и всю следующую неделю», – отметила Тала Нещадимова.

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