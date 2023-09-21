Педагоги из Новосокольников приняли участие в областном турслёте

23:18, 21 сентября 2023, ПАИ

Новосокольнический район на традиционном областном туристическом слёте педагогических работников представила команда «Сокол». Об этом ПАИ сообщила газета «Новосокольнический край».

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В туристических состязаниях приняли участие 11 команд из Куньинского, Невельского, Новосокольнического, Пустошкинского, Себежского и Псковского районов, а также из Пскова. В программе слёта, который проходил в Печорском районе, – пешеходная дистанция, туристическая эстафета и соревнования по спортивному ориентированию, а также конкурс художественной самодеятельности, конкурс краеведов, дартс и конкурс поваров.

В своей возрастной группе «Сокол» занял второе место в конкурсе поваров и третье – в соревнованиях по дартсу. Все команды педагогов, в том числе и новосокольчане, показали, насколько они владеют туристическими навыками, насколько они сильные, ловкие, смелые и дружные.

В поездке педагоги получили море положительных эмоций и заряд энергии.