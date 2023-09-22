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Общество

Сегодня псковичи могут присоединиться к акции «На работу на велосипеде»

Сегодня, во Всемирный день без автомобиля, в Пскове пройдет акция «На работу на велосипеде», сообщили ПАИ в городском Молодёжном центре.

Фото: Псковский молодёжный центр


По словам организаторов, основная цель акции – показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения окружающей среды и транспортной ситуации в городе.

В день проведения акции тех, кто выберет велосипед в качестве транспорта, ждут различные подарки и угощения на «энергетических точках». Их адреса есть здесь: vk.com/bike2work60.

Впервые День без автомобиля провели в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. В России День без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве она проводится с 2008 года.

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