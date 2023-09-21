За организацию честных выборов поблагодарили избиркомы Михаил Ведерников и Александр Котов

13:03, 22 сентября 2023, ПАИ

В преддверии регионального праздника – Дня избирательных комиссий Псковской области губернатор Михаил Ведерников и спикер Собрания Александр Котов поздравили сотрудников и ветеранов избирательной системы. Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры посёлка Родина Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Глава региона начал выступление со слов благодарности за высокий уровень организации прошедших выборов. «В единый день голосования прошло 12 избирательных кампаний, в которых приняли участие 194 тысячи избирателей. Самое главное, что выборы прошли чисто, честно и открыто», – подчеркнул губернатор, отметив, что в организации выборов было задействовано более 5 тысяч человек, которые работали «чётко и слаженно, как единый механизм».

Михаил Ведерников обратил внимание, что в этом году впервые во всех районах области можно было проголосовать дистанционно – по показателям явки на ДЭГ регион занял лидирующую позицию в стране.

«Качественный показатель по электронному голосованию у нас тоже был самый высокий, а это значит, что жители региона в полной мере доверяют нашей избирательной системе, видят её эффективность и знают, что голос каждого будет учтён», – поблагодарил сотрудников избиркомов губернатор, подчеркнув, что это доверие стало результатом кропотливого труда и открытости к избирателю.

Говоря о современном развитии избирательной системы, губернатор отметил совершенствование избирательного законодательства и техническое переоснащение избирательных участков. Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников адресовал депутатскому корпусу Псковского областного Собрания: «Ни одна наша инициатива по поддержке избирательных комиссий без внимания не осталась».

В завершение Михаил Ведерников сказал о предстоящих задачах. «Впереди главная избирательная кампания страны – выборы президента Российской Федерации. Важно, чтобы они прошли на высоком уровне», – подчеркнул губернатор.

От областного Собрания сотрудников и ветеранов избирательной системы поздравил руководитель законодательного органа региона Александр Котов. «Избирательная система с каждым годом совершенствуется. Вы уже освоили КОИБы – когда-то это тоже было серьёзным новшеством, а сегодня это уже отработанный механизм. Сейчас активно внедряется система электронного дистанционного голосования, которая на прошедших выборах в нашей области была очень успешно применена», – сказал спикер.

Александр Котов подчеркнул, что депутаты агитируют избирателя на активное применение ДЭГ, тем не менее отметил, что посещение избирательных участков в день выборов многие люди называют доброй семейной традицией и даже праздником.

«Этот праздник для людей, сохранение традиций и возможность почувствовать себя гражданином нашей великой страны создаёте вы – члены избирательных комиссий», – поблагодарил специалистов за труд Александр Котов.

Спикер подчеркнул, что работа сотрудников избирательных комиссий не ограничивается только избирательными кампаниями. «Это только кажется, что выборы назначили, проголосовали и на этом всё закончилось. На самом деле выборы для вас и для органов власти – это задачи, которые мы решаем в каждодневном режиме», – отметил Александр Котов.

Накануне профессионального праздника к коллегам обратился председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Глава избиркома поблагодарил сотрудников за профессионализм, а руководителей региона – за пристальное внимание к избирательной системе и высокую оценку деятельности.

«Когда мы говорим про выборные кампании, самый важный для нас показатель – отсутствие жалоб от политических партий и, главное, от наших избирателей», – сказал Игорь Сопов и озвучил показатель, подтверждающий эффективность избирательной системы региона: в ходе последней кампании была признана обоснованной только одна жалоба. Ещё одно достижение региона – по уровню доверия к избирательной системе Псковская область занимает четвёртое место в общероссийском рейтинге.

В ходе торжественного мероприятия сотрудников избирательных комиссий отметили наградами областного правительства и регионального парламента, а ветеранов избирательной системы – почётными ведомственными знаками. Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов.