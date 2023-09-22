Пскович украл газовый баллон и детскую коляску с чужой дачи

15:57, 22 сентября 2023, ПАИ

Кражу совершил ранее судимый пскович. Мужчина взломал замок в дачном доме на улице Карбышева в Пскове и похитил оттуда газовый баллон, телевизор, две тачки, металлическую бочку и детскую коляску. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве подчеркнули, что полицейским удалось незамедлительно провести необходимые оперативно-разыскные мероприятия и раскрыть кражу по горячим следам.

В данный момент в отношении мужчины возбудили уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские изъяли в ходе обыска часть похищенного имущества. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.