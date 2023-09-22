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Происшествия

Пскович украл газовый баллон и детскую коляску с чужой дачи

Кражу совершил ранее судимый пскович. Мужчина взломал замок в дачном доме на улице Карбышева в Пскове и похитил оттуда газовый баллон, телевизор, две тачки, металлическую бочку и детскую коляску. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковским полицейским вновь удалось раскрыть кражу по горячим следам. Фото: ПАИ

В ведомстве подчеркнули, что полицейским удалось незамедлительно провести необходимые оперативно-разыскные мероприятия и раскрыть кражу по горячим следам.

В данный момент в отношении мужчины возбудили уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полицейские изъяли в ходе обыска часть похищенного имущества. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

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