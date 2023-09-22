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Вопросы защиты прав граждан обсудили в Псковском областном суде

Вопросы защиты прав граждан при судопроизводстве обсудили председатель Псковского областного суда Олег Лазарев и региональный омбудсмен Дмитрий Шахов. Особое внимание уделено вопросам обеспечения прав соцподдержки участников СВО, беженцев, находящихся на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Рабочая встреча Олега Лазарева и Дмитрия Шахова. Фото предоставил региональный омбудсмен

В ходе рабочей встречи в здании Псковского областного суда региональный уполномоченный по правам человека выступил с докладом о соблюдении прав и свобод граждан на территории области в 2022 году. Он также перечислил наиболее частые жалобы, поступившие к нему по вопросам судебной деятельности в прошлом году и первой половине 2023 года. Обращения в основном касались деятельности районных и военного гарнизонного судов, рассказал Дмитрий Шахов.

По его словам, результаты рассмотрения поступивших к нему от граждан жалоб показывают высокий уровень профессионализма значительного числа псковских судей.

Олег Лазарев в свою очередь отметил, что основные выводы и предложения, содержащиеся в докладе, будут изучены и проанализированы. Кроме того, Дмитрий Шахов получил приглашение на ежегодное совещание судей по итогам 2023 года.

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