Умер бывший президент Италии Наполитано

21:43, 22 сентября 2023, ПАИ

Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной телеканал Rainews24.

На протяжении нескольких месяцев Наполитано находился в одной из клиник Рима. В последние дни его состояние ухудшилось, став критическим во вторник. В среду итальянские СМИ сообщили, что политика отключили от аппаратов вентиляции лёгких.

Соболезнования в связи с его кончиной выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и прежний глава правительства Марио Драги.