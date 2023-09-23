Переменная облачность и до +25 градусов ожидается в Псковской области 25 сентября

10:44, 23 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 23 сентября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет без существенных осадков, днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью ожидается от +11 до +16 градусов, днём воздух прогреется от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.