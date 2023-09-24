Михаил Ведерников поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

13:20, 24 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что на предприятиях машиностроительной отрасли трудятся настоящие профессионалы своего дела, ответственные и компетентные специалисты, которые вносят значимый вклад в укрепление промышленного потенциала, в развитие экономики региона и всей страны.

«На заводах нашей области выпускается оборудование, востребованное в самых важных и масштабных проектах. Например, оборудование великолукского завода ЗАО «ЗЭТО» используется на атомных электростанциях России, в газопроводе «Сила Сибири» и на подстанции сверхвысокого класса напряжения «Пахра». Продукцией ООО «Завод «Реостат» оснащены пригородные поезда и вагоны метро по всей стране, а на многих ГЭС и ТЭС установлены автоматические системы управления, выпускаемые предприятием. Сегодня вы решаете стратегически важные задачи, в числе которых импортозамещение и обеспечение технологической независимости страны. Так, ООО «Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» запустит первое в России производство герметизированных аккумуляторов – инвестиционное соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2023», – говорится в поздравлении.

Губернатор также отметил, что сейчас ведётся работа над привлечением молодёжи в машиностроительную отрасль, и в качестве примера привёл ПсковГУ, на базе которого создана Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. По его словам, она должна помочь обеспечить отрасль профессиональными кадрами.

«Машиностроение – это важная отрасль, за которой будущее, уверенное и стабильное развитие нашей страны. Благодарю вас за самоотверженный и созидательный труд! Желаю вам новых производственных достижений, проектов, предложений и интересных задач! Успехов!» – подытожил губернатор.