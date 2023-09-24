Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области. 

Михаил Ведерников отметил, что на предприятиях машиностроительной отрасли трудятся настоящие профессионалы своего дела, ответственные и компетентные специалисты, которые вносят значимый вклад в укрепление промышленного потенциала, в развитие экономики региона и всей страны.

«На заводах нашей области выпускается оборудование, востребованное в самых важных и масштабных проектах. Например, оборудование великолукского завода ЗАО «ЗЭТО» используется на атомных электростанциях России, в газопроводе «Сила Сибири» и на подстанции сверхвысокого класса напряжения «Пахра». Продукцией ООО «Завод «Реостат» оснащены пригородные поезда и вагоны метро по всей стране, а на многих ГЭС и ТЭС установлены автоматические системы управления, выпускаемые предприятием. Сегодня вы решаете стратегически важные задачи, в числе которых импортозамещение и обеспечение технологической независимости страны. Так, ООО «Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» запустит первое в России производство герметизированных аккумуляторов – инвестиционное соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2023», – говорится в поздравлении. 

Губернатор также отметил, что сейчас ведётся работа над привлечением молодёжи в машиностроительную отрасль, и в качестве примера привёл  ПсковГУ, на базе которого создана Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. По его словам, она должна помочь обеспечить отрасль профессиональными кадрами.

«Машиностроение – это важная отрасль, за которой будущее, уверенное и стабильное развитие нашей страны. Благодарю вас за самоотверженный и созидательный труд! Желаю вам новых производственных достижений, проектов, предложений и интересных задач! Успехов!» – подытожил губернатор. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 сентября 2023

Автомобиль вылетел в кювет в Острове
24 сентября 2023

Погода без осадков прогнозируется в Псковской области 25 сентября
24 сентября 2023

Более 300 псковичей написали ​«Педагогический диктант»
24 сентября 2023

Михаил Ведерников поздравил машиностроителей с профессиональным праздником
24 сентября 2023

Участок дороги в Псковском районе перекроют с 27 сентября
24 сентября 2023

Более 300 спортсменов стартовали в главном забеге псковского полумарафона
24 сентября 2023

Почти четверть псковичей предпочитают выезд на природу в выходной – опрос
24 сентября 2023

Псковские врачи удостоены награды за работу в зоне СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...