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Экономика

В Счётной палате поддержали субсидирование аренды жилья

Аудитор Счётной палаты Наталья Трунова заявила, что субсидирование аренды жилья позволит начать «обеление этого рынка», поскольку арендодатели начнут заключать договоры по закону, пишет газета «Известия».

В Счётной палате поддержали субсидирование аренды жилья. Фото: ПАИ

По словам Натальи Труновой, Счётная палата уже отмечала, что существует необходимость в развитии иных, помимо ипотеки, механизмов улучшения жилищных условий. Она также обратила внимание, что ипотека в данный момент зачастую менее доступна для россиян.

Аудитор Счётной палаты заверила, что развитие арендного жилья, рынок которого сегодня находится в теневой зоне, закономерный выход из сложившейся ситуации.

«Появление субсидируемой аренды как раз позволит начать процесс «обеления» рынка, поскольку подтолкнет собственников заключать узаконенные договоры, чтобы арендаторы могли получать субсидии от государства», – заключила она.  

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