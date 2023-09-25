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Политика

Обязательные случаи использования копии Знамени Победы отразят в законодательстве

В областной закон «О копии Знамени Победы» предложено внести уточнения, касающиеся случаев обязательного использования органами государственной власти особо чтимого символа, хранящего память о заслугах советского народа и его Вооружённых сил в победе над фашистскими захватчиками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Внесённый губернатором законопроект предписывает в обязательном порядке вывешивать копию Знамени Победы на зданиях, где размещаются региональные органы госвласти, в День Победы – 9 мая, День памяти и скорби – 22 июня, в дни освобождения территорий Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 30 апреля – в день празднования в Идрице Себежского района водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здании Рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года.

«От рекомендательного характера использования копии Знамени Победы мы переходим к обязательному», – прокомментировал инициативу председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Парламентарий признался, что нисколько не сомневается в положительном решении депутатского корпуса при голосовании по этому вопросу на сентябрьской сессии.

«Копия Знамени Победы – это символ, на котором мы воспитываемся, становимся монолитнее, более целостными и настоящими», – подчеркнул Алексей Севастьянов.

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