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Происшествия

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Себежском районе

Возгорание жилого дома произошло в деревне Дубровка Себежского района 24 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

На месте пожара обнаружили тело предположительно 50-летнего мужчины.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

На месте пожара работали дежурный сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, следственная группа СУ СК России по Псковской области и полиция.

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