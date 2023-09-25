Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Себежском районе
Возгорание жилого дома произошло в деревне Дубровка Себежского района 24 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
На месте пожара обнаружили тело предположительно 50-летнего мужчины.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
На месте пожара работали дежурный сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы, следственная группа СУ СК России по Псковской области и полиция.
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