Меры по обеспечению безопасности на воде в осенне-зимний период утвердили в Псковской области

15:10, 25 сентября 2023, ПАИ

Председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах региона в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Все мероприятия будут направлены для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на воде в указанный период.

Документ закрепляет рекомендации для глав районов, муниципальных округов, администраций Пскова и Великих Лук, ГУ МЧС России по Псковской области, регионального пограничного управления ФСБ России и других структур. К примеру, на муниципальном уровне рекомендовано обсудить все актуальные вопросы в рамках заседаний местных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Отдельно отмечены Псковский, Гдовский и Печорский районы, расположенные на берегах Псковского, Тёплого и Чудского озёр. Здесь рекомендовано проработать вопросы экстренного реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

С документом можно ознакомиться на портале нормативных правовых актов Псковской области.