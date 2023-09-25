Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Меры по обеспечению безопасности на воде в осенне-зимний период утвердили в Псковской области

Председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах региона в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Все мероприятия будут направлены для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на воде в указанный период.

Документ закрепляет рекомендации для глав районов, муниципальных округов, администраций Пскова и Великих Лук, ГУ МЧС России по Псковской области, регионального пограничного управления ФСБ России и других структур. К примеру, на муниципальном уровне рекомендовано обсудить все актуальные вопросы в рамках заседаний местных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Отдельно отмечены Псковский, Гдовский и Печорский районы, расположенные на берегах Псковского, Тёплого и Чудского озёр. Здесь рекомендовано проработать вопросы экстренного реагирования на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

С документом можно ознакомиться на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 сентября 2023

Псковский музей-заповедник закроется на санитарные дни
25 сентября 2023

Число фиксирующих непристёгнутых водителей камер увеличится в Псковской области в два раза
25 сентября 2023

Границы двух новых ТОС установят в Пскове
25 сентября 2023

Более 10 тысяч не пристёгнутых ремнями водителей выявили комплексы фотофиксации в Псковской области
25 сентября 2023

Более 3,5 тысячи псковских родителей получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
25 сентября 2023

Пушкинский заповедник закроют на санитарный день 26 сентября
25 сентября 2023

Зарплата вдохновляет в работе только 28% псковичей – опрос
25 сентября 2023

Антон и Александра Скрыпниковы станут гостями программы «Бизнес-ланч»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...