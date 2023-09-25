За русскую речь подростки избили женщину в Таллине
В Таллине группа подростков напала на пожилую женщину, которая говорила на русском языке. Видео инцидента появилось в соцсетях в понедельник, 25 сентября. Об этом пишут «Известия».
На записи показано, как компания разъярённых подростков окружила сидящую на скамейке женщину. Некоторые из подростков не только оскорбили потерпевшую словесно, но и ударили её по лицу.
Женщина, в свою очередь, попыталась снять происходящее на видео.
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