Два пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки

09:31, 26 сентября 2023, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Так, бесхозное строение загорелось на улице Павской в деревне Лудони Стругокрасненского района. Там огонь повредил стены и пол. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Строение удалось спасти.

Второй пожар произошёл в Пскове на улице Новосёлов у дома № 32а. Там загорелось два автомобиля BMW X7 2021 года и Volvo С30 2007 года. У первого автомобиля огонь повредил лобовое стекло, моторный отсек, бампер, и передние крылья. Во втором автомобиле повреждены правое крыло, правая фара и бампер. Предварительная причина – поджог.