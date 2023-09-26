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Политика

Зарплаты некоторым госслужащим в России повысят с 1 октября

Зарплаты отдельным категориям госслужащих повысят в России с 1 октября. Указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Зарплаты некоторым госслужащим в России повысят с 1 октября. Фото: ПАИ

«В целях обеспечения социальных гарантий <...> постановляю: повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности», – говорится в документе.

В частности, повышение зарплаты ждёт заместителя председателя Совета безопасности РФ, руководителей некоторых федеральных органов исполнительной власти, российских дипломатов, работающих в посольствах и при международных организациях, а также других госслужащих.

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