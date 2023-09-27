Стиль работы Михаила Ведерникова мы знаем: покоя не будет никому – Александр Котов

11:14, 27 сентября 2023, ПАИ

Михаил Ведерников может опереться на высокий уровень доверия жителей Псковской области, подчеркнул в разговоре с корреспондентом ПАИ председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов накануне церемонии вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Церемония вступления в должность губернатора – это фактически точка отсчета нового срока полномочий. Одержав убедительную, уверенную победу на выборах и опираясь на такую высокую поддержку жителей Псковской области, Михаил Юрьевич может продолжать работу на посту руководителя региона», – сказал руководитель регионального парламента.

«Стиль работы Михаила Ведерникова мы знаем: скучать не придется, покоя не будет никому. Со всех будет очень жесткий спрос. В нынешних условиях и вообще в работе руководителя это очень важно», – отметил он.

«За предыдущие шесть лет Михаилу Ведерникову удалось сплотить работоспособную команду, которая показывает серьезные результаты в работе. Я думаю, эта команда продолжит работу и будет решать все стоящие перед регионом проблемы. Накопленный опыт работы поможет отвечать на вызовы. Важно сказать, что и опыт, и серьёзное отношение к делу для губернатора будет надежным подспорьем в работе», – заявил Александр Котов.

Церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области состоится сегодня в 12:00. На выборах главы региона 10 сентября Михаил Ведерников набрал более 86% голосов избирателей.