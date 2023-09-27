Шесть старинных медалей пытались вывезти из Псковской области
Шесть старинных медалей попытался вывезти в багажнике автомобиля гражданин Украины через МАПП «Бурачки» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Пассажир микроавтобуса при выезде из Российской Федерации не предъявил вывозимые старинные предметы сотрудникам таможни. При досмотре в одной из сумок таможенники обнаружили старинные медали.
На металлических подвесках имеются надписи Egyene IV СГ.К, MAGYARORSZIG EMLEKERE EZER EVES FENALLASA, SIGNUM LAUDIS 1922, A HAZA ERT, MAGYAR DELVIDEK VISSZAPOCLALASA и ERDELIY RESZEK FELSZABADUI ASANAK EMLEKERE 1940.
Старинные награды изъяты и направлены на экспертизу. Их культурную и материальную ценность определит специалист. На основании экспертного заключения будет принято решение.
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