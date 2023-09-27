Первый участок ремонтируют на трассе в Стругокрасненском районе

16:55, 27 сентября 2023, ПАИ

Ремонт участка автомобильной дороги Лудони – Павы – Боровичи продолжается в Стругокрасненском районе. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено более пяти километров трассы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Там подчеркнули, что ремонт движется хорошими темпами. «Автомобильная дорога востребована у жителей Псковской области, она проходит сразу через два района – Стругокрасненский и Порховский, обеспечивая сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также выезд на федеральные трассы Р-23 и Р-56», – подчеркнули в комитете.

Ремонт проходит в два этапа: в этом году подрядчик обновит участок с 13-го по 15-й километр, а в следующем году работы продолжатся в Порховском районе на участке с 31-го по 34-й километр. На эти цели выделено более 127 млн рублей из федерального бюджета.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области.

В комитете подчеркнули, что сейчас ведутся активные работы по ремонту первого участка, здесь выполнен ремонт водопропускных труб, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, специалисты уложили два слоя асфальта. Также подрядчику предстоит выполнить укрепление обочин и прибровочной части, а также нанести разметку.

Завершение работ по контракту намечено на октябрь этого года.

Отметим, дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.