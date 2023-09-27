Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый участок ремонтируют на трассе в Стругокрасненском районе

Ремонт участка автомобильной дороги Лудони – Павы – Боровичи продолжается в Стругокрасненском районе. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено более пяти километров трассы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонт участка автомобильной дороги Лудони – Павы – Боровичи продолжается в Стругокрасненском районе. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Там подчеркнули, что ремонт движется хорошими темпами. «Автомобильная дорога востребована у жителей Псковской области, она проходит сразу через два района – Стругокрасненский и Порховский, обеспечивая сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также выезд на федеральные трассы Р-23 и Р-56», – подчеркнули в комитете.

Ремонт проходит в два этапа: в этом году подрядчик обновит участок с 13-го по 15-й километр, а в следующем году работы продолжатся в Порховском районе на участке с 31-го по 34-й километр. На эти цели выделено более 127 млн рублей из федерального бюджета.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области.

В комитете подчеркнули, что сейчас ведутся активные работы по ремонту первого участка, здесь выполнен ремонт водопропускных труб, отфрезеровано изношенное дорожное покрытие, специалисты уложили два слоя асфальта. Также подрядчику предстоит выполнить укрепление обочин и прибровочной части, а также нанести разметку.

Завершение работ по контракту намечено на октябрь этого года.

Отметим, дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 сентября 2023

Первый участок ремонтируют на трассе в Стругокрасненском районе
27 сентября 2023

«Экопром» рассказал что делать, если не приходит квитанция об оплате
27 сентября 2023

Поделки на тему ПДД предлагают сделать юным псковичам
27 сентября 2023

Председатель псковского ТОС рассказала, сложно ли подать документы на конкурс проектов
27 сентября 2023

Александр Кривотулов: Участники СВО из Псковской области могут быть уверены в крепком тыле дома
27 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Церемония вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области
27 сентября 2023

Седан OMODA S5 - в наличии в АвтоАс в Пскове
27 сентября 2023

Новая выставка откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...