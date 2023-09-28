Ход догазификации станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания

09:34, 28 сентября 2023, ПАИ

24-я очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов начнет свою работу сегодня, 28 сентября, в 11:00. Темой традиционного парламентского часа станет ход догазификации, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В опубликованной повестке дня сессии значится 19 вопросов. В частности, планируется внести изменения в бюджет Псковской области, увеличив текущие расходы на 5,159 млрд рублей. Рост доходной базы региона обусловлен увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере более 4 млрд рублей и плюсовым изменением плана собственных налоговых и неналоговых поступлений.

Депутаты обсудят поправки в законодательство, запрещающие детям и подросткам посещать торговые точки, реализующие табачную и никотинсодержащую продукцию. Одновременно с расширением перечня мест, где запрещено находиться несовершеннолетним даже в сопровождении родителей, предложено существенно увеличить размер административных штрафов за допущенные нарушения.

Кроме того, на сессии планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в структуру правительства: по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в ней появится должность еще одного первого заместителя губернатора, который будет курировать работу представительства региона при правительстве России. Предполагается, что эту должность займет Денис Салий, назначенный накануне заместителем главы региона.

Прямая трансляция сессии областного Собрания будет доступна на портале регионального парламента.