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Общество

Около 300 курсантов пройдут обучение в псковском центре «Воин»

Около 300 курсантов пройдут военно-спортивную подготовку в региональном отделении центра «Воин» Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба регионального отделения центра «Воин» Псковской области

Новый поток обучения по программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание» начнётся 2 октября. «Около 300 курсантов от 14 до 18 лет под руководством 16 опытных инструкторов освоят военно-прикладные навыки по следующим дисциплинам: огневая, тактическая, инженерная подготовка, организация связи, управление беспилотниками, тактическая медицина, основы национальной безопасности России. Полученные навыки курсанты закрепят в ходе военно-спортивных игр. Занятия будут проходить во внеурочное время три раза в неделю», – отметили в центре.

Работать с курсантами будут с помощью различных форм обучения, среди которых будут VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие.

Всего в России в подготовке второго набора будет задействовано 12 региональных отделений Центра военно-спортивной подготовки «Воин». Планируется, что к занятиям приступят почти 3 000 парней и девушек. С ними будут работать более 230 инструкторов. По окончании обучения курсанты получат сертификаты.

Напомним, что Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи открылся в Псковской области 11 мая. Первый поток обучения стартовал в мае и завершится в конце октября. «За несколько месяцев программа показала свою востребованность и результативность, получила положительные отзывы от курсантов и их родителей», – рассказали в центре.  

Ранее сообщалось, что инструкторы центра прошли обучение в университете спецназа в Чечне, всего обучилось 20 человек. Работа центров направлена на подготовку и обучение молодёжи в возрасте 14–35 лет, а также на повышение квалификации преподавателей ОБЖ.

Добавим, что курсанты из Псковской области, обучающиеся в центре «Воин», заняли третье место во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего». 

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