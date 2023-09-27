Псковичи заняли третье место во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего»

22:46, 27 сентября 2023, ПАИ

Команда Псковской области заняла третье место во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего». Соревнования прошли в Нижегородской области, в них приняли участие команды из 15 регионов России. Об этом сообщает губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Для участия в зарнице было отобрано 15 курсантов центра «Воин», которые прошли предварительную подготовку в лагерных сменах летом.

Команды соревновались в целом ряде направлений: в пожарной подготовке, оказании первой помощи, выполнении нормативов и практических стрельб из пневматического оружия, ориентировании на местности, пилотировании беспилотников и многих других.

Лучшие результаты псковичи показали в военной топографии, тактической медицине, связи и инженерной подготовке. «Вот они, первые достижения воспитанников центра «Воин». Дальше – больше!» – отметил губернатор.