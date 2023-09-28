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Политика

Конкурс на пост главы Печорского муниципального округа назначен на 26 октября

Первое заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Печорского муниципального округа прошло сегодня, 28 сентября, в Печорах, сообщает корреспондент ПАИ.

Конкурсная комиссия утвердила дату проведения конкурса на пост главы округа. Фото газеты "Печорская правда"

В состав конкурсной комиссии вошли шесть человек. Трое представляют Собрание депутатов муниципалитета: председатель местного парламента Владимир Глотко, его заместитель Юлия Четвергова и депутат-одномандатник Николай Кутырев.

Ещё трое членов комиссии, представляющие правительство Псковской области, были назначены губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым: начальник управления государственной службы и кадров Александр Кабанов, заместитель начальника правового управления Ирина Степанова и начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

Председателем комиссии единогласно выбрали Владимира Глотко, секретарём – Юлию Четвергову.

Комиссия назначила проведение конкурса на замещение должности главы Печорского муниципального округа на 26 октября. В этот день пройдут два этапа конкурса. После этого кандидатуры, прошедшие конкурс, будут направлены на рассмотрение депутатов окружного Собрания.

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