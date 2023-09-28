Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Использовать средства дорожного фонда на ремонт пришкольных территорий предлагают псковские депутаты

Расширить возможности использования средств дорожных фондов предлагают региональные законодатели – на сентябрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку обращения коллег из Орловского облсовета в Госдуму о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Использовать средства дорожного фонда на ремонт пришкольных территорий предлагают депутаты Псковского областного Собрания. Фото: пресс-служба регионального парламента

Согласно действующему законодательству средства дорожного фонда являются «окрашенными» – тратить их разрешено только на автодороги общего пользования и на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Депутаты из регионов просят Госдуму предусмотреть законодательную возможность направлять средства дорожного фонда на ремонт территорий медучреждений, а также государственных и муниципальных образовательных организаций. Речь идёт о той части территорий больниц, школ и детских садов, которая предназначена для движения транспорта и пешеходов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 сентября 2023

Бюджет Псковской области вырос на пять миллиардов рублей
28 сентября 2023

Михаил Ведерников принял участие в встрече Владимира Путина с избранными на выборах главами регионов
28 сентября 2023

Должность ещё одного первого вице-губернатора появилась в Псковской области
28 сентября 2023

Стимулирующую выплату заслуженным работникам установили в Псковской области
28 сентября 2023

В Псковской области детям запретили посещать вейп-шопы
28 сентября 2023

Конкурс на пост главы Печорского муниципального округа назначен на 26 октября
28 сентября 2023

Глава Порховского района: Михаил Ведерников создал команду единомышленников
28 сентября 2023

Ход догазификации станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...