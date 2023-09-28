Использовать средства дорожного фонда на ремонт пришкольных территорий предлагают псковские депутаты

14:52, 28 сентября 2023, ПАИ

Расширить возможности использования средств дорожных фондов предлагают региональные законодатели – на сентябрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку обращения коллег из Орловского облсовета в Госдуму о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Согласно действующему законодательству средства дорожного фонда являются «окрашенными» – тратить их разрешено только на автодороги общего пользования и на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Депутаты из регионов просят Госдуму предусмотреть законодательную возможность направлять средства дорожного фонда на ремонт территорий медучреждений, а также государственных и муниципальных образовательных организаций. Речь идёт о той части территорий больниц, школ и детских садов, которая предназначена для движения транспорта и пешеходов.