Использовать средства дорожного фонда на ремонт пришкольных территорий предлагают псковские депутаты
Расширить возможности использования средств дорожных фондов предлагают региональные законодатели – на сентябрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку обращения коллег из Орловского облсовета в Госдуму о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Согласно действующему законодательству средства дорожного фонда являются «окрашенными» – тратить их разрешено только на автодороги общего пользования и на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Депутаты из регионов просят Госдуму предусмотреть законодательную возможность направлять средства дорожного фонда на ремонт территорий медучреждений, а также государственных и муниципальных образовательных организаций. Речь идёт о той части территорий больниц, школ и детских садов, которая предназначена для движения транспорта и пешеходов.
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