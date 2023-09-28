Законопроект о механизме возвращения участников СВО к мирной жизни поддержали псковские депутаты

15:01, 28 сентября 2023, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли постановление в поддержку законодательной инициативы сенатора от региона Андрея Турчака, касающейся трудоустройства и социализации участников специальной военной операции. Внесённый в Госдуму проект закона предлагает приравнять к социальным предпринимателям работодателей, принявших на работу демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Такой подход, по мнению депутатов, соответствует задачам социального предпринимательства – достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества.

Статус социального предпринимателя даст возможность работодателю получить дополнительные меры поддержки от государства: гранты, возможность аренды недвижимости на льготных условиях, информационное сопровождение и другие инструменты развития бизнеса.

Напомним, сейчас к социальным предпринимателям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами и так далее) и которые тратят на зарплату таких людей не менее 25 % всего фонда оплаты труда. В случае принятия закона этот перечень будет дополнен лицами, проходившими военную службу в зоне специальной военной операции, а также ветеранами боевых действий.