Изменения в бюджет Псковской области прокомментировал Александр Котов

15:38, 28 сентября 2023, ПАИ

Изменения в бюджет Псковской области прокомментировал ПАИ председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Изменения утвердили депутаты регионального парламента на 24-й сессии сегодня, 28 сентября.

«На значительную сумму увеличиваются доходы областного бюджета. Соответственно, расходы вырастут более чем на пять миллиардов», – отметил Александр Котов.

Это не только безвозмездные поступления из федерального бюджета и субсидии, которые направляет в регион федеральное правительство, но в том числе и областные налоговые и неналоговые доходы, которые составляют более миллиарда рублей, уточнил он. «Это говорит о том, что наша региональная экономика работает и способствует пополнению доходной части бюджета», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Денежные средства будут направлены на мероприятия, которые неоднократно озвучивали губернатор Михаил Ведерников и правительство Псковской области, которые депутаты обсуждали на сессиях регионального парламента. «В частности, будут выделены денежные средства на строительство экотехнопарка в рамках договора концессии. Это острая и наболевшая проблема, к решению которой мы, наконец, приступаем», – заметил Александр Котов.

Он также отметил денежные средства, которые будут выделены на приобретение техники для предприятий коммунального хозяйства Псковской области. «Их парк не обновлялся десятками лет. Губернатор с таким предложением выступил, определил источник финансирования – это дополнительные доходы, которые мы получим в виде акцизов. Как известно, из акцизов формируется дорожный фонд, и это позволит нам произвести эти затраты и оказать помощь муниципальным предприятиям коммунального характера, которую они могут использовать на содержание и расчистку дорог. Это проблема из проблем. Очень надеемся, что это серьёзно поможет эту проблему решить. Если не в полном объёме, то ещё один такой транш в следующем году – и мы очень сильно поправим положение дел в этой части», – заключил Александр Котов.