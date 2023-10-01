Жена Саввы Ямщикова рассказала, каким она знала Валентина Курбатова

09:17, 01 октября 2023, ПАИ

Встреча «В кругу друзей» состоялась на площадке Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Среди собравшихся – те, кто близко знал Валентина Курбатова. Они рассказали журналистам, каким видели и знали писателя и друга.

Мероприятие прошло в кабинете автора в библиотеке 29 сентября, в преддверии годовщины смерти писателя и критика. В числе гостей заслуженная артистка РСФСР, балерина Валентина Ганибалова, историк литературы, кандидат филологических наук Павел Фокин, русский прозаик, поэт, публицист, драматург Василий Дворцов, а также председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

Вдова Саввы Ямщикова, близкий друг Валентина Ганибалова – о непосредственности, которой обладал писатель при жизни: «Я его знаю как Валюшу. Он Валюша, я Валюша. Он был немного хулиганистый. Мы когда встречались, нас Савва ругал, потому что мы придумывали что-то смешное и забавлялись. Когда в Питер к нам приезжал, стою за кулисами на сцене, а он рожицы мне строит. Такая детскость. И чем больше я его знала, он абсолютно не стеснялся иронизировать не только над друзьями, но и над собой. Он безобидным казался, если даже обижался – никогда не показывал. Он мудрый, человек из недр народных».