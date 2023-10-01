Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жена Саввы Ямщикова рассказала, каким она знала Валентина Курбатова

Встреча «В кругу друзей» состоялась на площадке Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Среди собравшихся – те, кто близко знал Валентина Курбатова. Они рассказали журналистам, каким видели и знали писателя и друга. 

Мероприятие прошло в кабинете автора в библиотеке 29 сентября, в преддверии годовщины смерти писателя и критика. В числе гостей заслуженная артистка РСФСР, балерина Валентина Ганибалова, историк литературы, кандидат филологических наук Павел Фокин, русский прозаик, поэт, публицист, драматург Василий Дворцов, а также председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин. 

Встреча друзей. Фото: ПАИ

Вдова Саввы Ямщикова, близкий друг Валентина Ганибалова – о непосредственности, которой обладал писатель при жизни: «Я его знаю как Валюшу. Он Валюша, я Валюша. Он был немного хулиганистый. Мы когда встречались, нас Савва ругал, потому что мы придумывали что-то смешное и забавлялись. Когда в Питер к нам приезжал, стою за кулисами на сцене, а он рожицы мне строит. Такая детскость. И чем больше я его знала, он абсолютно не стеснялся иронизировать не только над друзьями, но и над собой. Он безобидным казался, если даже обижался – никогда не показывал. Он мудрый, человек из недр народных».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 октября 2023

В России началась маркировка БАДов, антисептиков и медизделий
01 октября 2023

Что популярнее у туристов – Самолва или нацпарк «Себежский», рассказала эксперт
01 октября 2023

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» приглашают пенсионеров 
01 октября 2023

Ярмарка «Осень-2023» проходит в Опочке
01 октября 2023

Александр Котов: Старшее поколение внесло огромный вклад в развитие страны
01 октября 2023

Посвящённые Дню пожилого человека мероприятия проходят в Пушкиногорском районе
01 октября 2023

Облачность с прояснениями ожидается в Псковской области 1 октября
01 октября 2023

Жена Саввы Ямщикова рассказала, каким она знала Валентина Курбатова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...