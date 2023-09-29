Доходы бюджета Пскова выросли почти на 4 млн рублей

10:35, 29 сентября 2023, ПАИ

Изменение в бюджет города единогласно приняли депутаты Псковской городской Думы на 15-й сессии, которая проходит сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Доходы из-за безвозмездных поступлений увеличились на 3 млн 801 тысячу рублей.

С учётом изменений доходы бюджета Пскова составляют более 7 млрд 365 млн рублей, а расходы – свыше 7 млрд 536 млн рублей.

Что касается средств, поступивших по статье «Дотации бюджетам», то они пойдут на установку домофонов в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

Помимо этого, 44 млн 196 тысяч рублей направят на осуществление дорожной деятельности, а также на капремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, а 944 тысячи рублей потратят на приобретение учебников для школьных библиотек.