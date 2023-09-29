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Спорт

Подведены итоги соревнований по настольному теннису среди сотрудников Псковской таможни

Подведены итоги соревнований по настольному теннису среди сотрудников Псковской таможни, которые прошли в Пскове 28 сентября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В турнире приняло участие 16 спортсменов, которые разыграли награды в личном и командном зачётах.

В командных соревнованиях победу одержали таможенники печорского направления – Сергей Терашкевич, Игорь Белянинов и Михаил Ус. Себежане Константин Журавлёв, Денис Иванов и Сергей Молчанов взяли серебро. Замкнули тройку лидеров представители пыталовского направления Семён Фабрицев, Дмитрий Пфенинг и Дмитрий Мандрикевич.

В личном зачёте победу одержал Сергей Терашкевич, второе место досталось Игорю Белянинову, а бронзовой награды удостоился Константин Журавлёв.  

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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