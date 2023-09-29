Глава Минэкономразвития России ознакомился с работой Псковского кислородного завода

13:02, 29 сентября 2023, ПАИ

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили особую экономическую зону «Моглино». Одним из предприятий, с работой которого познакомился глава Минэкономразвития, стал Псковский кислородный завод, передает корреспондент ПАИ.

Строительство воздухоразделительного завода для производства сжиженного кислорода, азота, аргона осуществлялось при поддержке Минпромторга России и Фонда развития промышленности России.

«Стадию проектирования открыли в начале 2021 года. Весной 2022 года завершили наладочные работы, начали пусконаладочный период. В июле прошлого начали выпуск продукции в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Официально получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Проект завершён, работаем в усиленном режиме», - рассказал генеральный директор Псковского кислородного завода Виталий Громов.

На данный момент основные рынки сбыта — регионы ЦФО и СЗФО, Белоруссия.

Предполагается, что Псковский кислородный завод будет также осуществлять поставки сжиженного медицинского кислорода не только в Псковской области, но и в других субъектах Северо-запада России, что позволяет вывести регион в лидеры по производству сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов в Северо-западном федеральном округе Российской Федерации.