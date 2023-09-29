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Экономика

В России планируют увеличить МРОТ

Законопроект об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 19 242 рублей в месяц внесло Правительство РФ в Госдуму. Соответствующий законопроект размещён в думской электронной базе.

Фото: ПАИ

Поправки вносятся в закон «О минимальном размере оплаты труда», согласно которому в 2023 году выплата составляет 16 242 рубля.

В пояснительной записке отмечено, что в 2024 году МРОТ увеличится на 18,5 % по сравнению с предыдущим годом. «Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников <...> Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году в связи с принятием законопроекта составят: работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) – 19,7 млрд рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений – 126,4 млрд рублей», – отметили авторы инициативы.

Треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему России в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

Ранее Минтруд опубликовал законопроект, предполагающий увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января до 19 242 рублей. К 2030 году МРОТ в России может увеличиться в два раза. По предварительным данным, для увеличения МРОТ потребуется сумма порядка 2,4 триллиона рублей, которая может быть аккумулирована за счёт прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России.

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