Минтруд представил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5%

15:25, 03 июля 2023, ПАИ

Минтруд опубликовал законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, размещенный на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

«По поручению президента ведётся последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5 % и составит 19 242 рубля», – прокомментировал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Кроме того, сообщается, что увеличение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян. На эти цели из бюджетов всех уровней будет выделено 75,9 млрд рублей, а также 47,4 млрд рублей из внебюджетного сектора.

Минтруд также представил законопроект, предполагающий увеличение соотношения МРОТ к медианной зарплате на уровне не ниже 48 % с 1 января 2025 года.

«С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48 %», – отметил Антон Котяков.