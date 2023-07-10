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Общество

МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году

Законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года представил на общественное обсуждение Минтруд России по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

Отмечается, что этот МРОТ опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом. 

Законодательно установленный минимальный размер оплаты труда с января текущего года составляет 16 242 рубля в месяц, а прожиточный минимум — 14 375 рублей.

«Сильное социальное расслоение в нашей стране — одна из серьезнейших угроз национальной безопасности и одна из причин снижения рождаемости», — отметил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин. Экономист уверен, что в связи с этим необходимо срочное принятие управленческих мер по сокращению разрыва в доходах между богатой и бедной частями населения.

По предварительным данным, для увеличения МРОТ к 2030 году потребуется сумма порядка 2,4 триллиона рублей, которая может быть аккумулирована за счёт прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. 

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