Пскович отсудил более 280 тысяч рублей у продавца вибромассажной накидки

18:53, 29 сентября 2023, ПАИ

Более 280 тысяч рублей взыскали с предпринимателя в Псковской области из-за того, что он не предоставил купившему вибромассажную накидку гражданину достоверную информацию о товаре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

2 июня житель Псковской области приобрёл вибромассажную накидку за 169 000 рублей. Продавцы рассказали о достоинствах товара, но при этом умолчали о существующих противопоказаниях. Когда покупатель понял, что не сможет использовать массажёр, обратился к продавцу с требованием вернуть деньги. Он обратил внимание, что при приобретении товара сотрудники магазина не донесли до него полную информацию о товаре и его свойствах.

Продавец оставил требование покупателя без рассмотрения, в связи с чем последний обратился за защитой своих прав в судебные органы. Привлечённый к судебному процессу специалист регионального управления Роспотребнадзора, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что требования покупателя правомерны и их необходимо удовлетворить в полном объёме.

В результате рассмотрения дела с продавца в пользу потребителя взыскали 283,5 тысячи рублей: 169 тысяч за сам товар, ещё 20 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 94,5 тысячи штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Решение суда в законную силу не вступило.