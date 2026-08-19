Псков и китайский Мяньян намерены расширять сотрудничество в экономике, туризме и образовании

14:14, 19 августа 2026, ПАИ

Псков с рабочим визитом посетила делегация китайского города Мяньян. Об этом в своём канале в мессенджере Max сообщил глава Пскова Борис Елкин.

В ходе встречи представители городов-побратимов представили инвестиционный, культурный и туристический потенциал Мяньяна. Отдельно стороны обсудили опыт китайского города как крупного научно-технического центра и возможные направления дальнейшего сотрудничества.

По словам Бориса Елкина, одна из главных задач таких встреч — укреплять партнерские отношения и находить новые возможности для совместных проектов. Речь идет о сотрудничестве в экономике, культуре, туризме, образовании и других сферах.

Глава Пскова выразил уверенность, что контакты с китайскими партнерами позволят в дальнейшем заключить новые договоренности и создать основу для долгосрочного взаимодействия между городами.

Борис Елкин также поблагодарил представителей Мяньяна за открытый диалог и заинтересованность в развитии отношений с Псковом.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Псковскую область вырос на 5%.