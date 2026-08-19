Новую световую конструкцию к 860-летию города устанавливают на крепостном валу в Великих Луках

14:12, 19 августа 2026, ПАИ

Установка новой световой конструкции с юбилейной датой первого упоминания города в летописи началась в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»







В 2026 году Великие Луки отмечают 860-летие со дня первого летописного упоминания. В связи с юбилейной датой прежняя световая конструкция «Великие Луки – 850», установленная в 2016 году, демонтируется и заменяется новой.

На данный момент работы по установке новой конструкции уже ведутся. Обновлённый знак размещается на том же месте – на крепостном валу вблизи лестницы, ведущей к обелиску Славы.