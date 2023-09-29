Двух жителей Великих Лук обманули на 800 тыс. рублей

18:41, 29 сентября 2023, ПАИ

Двух жителей Великих Лук мошенники обманули более чем на 800 тыс. рублей, пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

28 сентября в полицию поступили заявления от 65-летней жительницы Локни и 62-летнего великолучанина. Потерпевшим поступил звонок от якобы сотрудника полиции, который сказал, что в банке на их имя пытаются оформить кредит. Граждан убедили оформить кредит самостоятельно и скачать указанное мобильное приложение, после чего они через банкомат перевели деньги по указанным реквизитам. Таким образом женщина лишилась 580 тыс. рублей, а мужчина – 235 тыс. рублей.

Возбуждены два уголовных дела.