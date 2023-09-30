Псковский медколледж участвует в проекте «Человек идущий-2023»

21:18, 30 сентября 2023, ПАИ

Псковский медицинский колледж участвует в студенческих командных соревнованиях в рамках Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий-2023», сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Проект «Человек идущий» направлен на стимулирование и повышение ежедневной двигательной активности людей разного возраста, на развитие естественных методов оздоровления, создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни и увеличение количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В соревнованиях «Студенческие команды: предварительный этап» от колледжа участвует 50 человек. Капитан команды – Ефимова Анна, студентка второго курса отделения «Сестринское дело».