В Псковской области подведут итоги финала Кубка России – ралли «Пушкинские Горы»

14:11, 01 октября 2023, ПАИ

Как прошло открытие Кубка России ралли «Пушкинские Горы – 2023», и когда состоится награждение победителей, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации городского поселения «Пушкиногорье».

Все началось с того, что утром 30 сентября, гонщики выстроились вокруг здания Научно-культурного центра. Перед заездом участники ралли фотографировались с коллегами-соперниками, подготавливали свои машины, пили кофе.

На торжественной церемонии открытия зампредседателя комитета по туризму Псковской области Екатерина Петровская зачитала напутствие гонщикам от главы региона Михаила Ведерникова.

«Автомобильный спорт – это всегда зрелищное мероприятие, который привлекает большое количество зрителей. Участники соревнований продемонстрируют все свое мастерство, хладнокровие и выдержку, а также способность реагировать на самые непредсказуемые ситуации, которые могут возникнуть на трассе», – процитировала губернатора Екатерина Петровская. Также губернатор поблагодарил организаторов и всех участников за продвижение и популяризацию автомобильного спорта в регионе.

«Наш заповедный край, связанный с именем гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, славится не только творческими, художественными, театральными мероприятиями, но и спортивными. Я хочу пожелать вам честной яркой борьбы и безопасного хода проведения мероприятия. Пусть победит сильнейший! Всем хороших впечатлений и здорового адреналина! В добрый путь!», – обратилась и глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

Продолжилась гонка сегодня. В этот день гонщики проедут два спецучастка. Финиш первого экипажа – в 14:30 в Пушкинских Горах. Церемония награждения начнется в Культурно-досуговом центре в 17:30.