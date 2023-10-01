Почти 40% россиян считают китайский юань заменой доллару и евро – опрос

16:57, 01 октября 2023, ПАИ

Почти 40% россиян считают китайский юань достойной заменой доллара и евро, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие» и страховщика «Росгосстрах Жизнь».

«Около 39% считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России. Чаще всего так отвечали сибиряки (48%), реже других – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 34%)», – сказано в исследовании.

Напротив, 36% опрошенных не видят в юане замену доллару и евро. На Северном Кавказе так ответили 44%, а в Приволжском федеральном округе – 32%. Остальная четверть опрошенных затруднилась с ответом.

В превращении Китая в главного внешнеторгового партнёра России больше плюсов, чем минусов видят 68% опрошенных. По мнению 12%, минусов больше, чем плюсов. Остальные затруднились ответить на этот вопрос, отмечают аналитики.

Согласно данным ЦБ, доля юаня в июле выросла до 27% в российском экспорте и до 36% в импорте, а вес рубля в экспорте снизился до 42% и сохранился на уровне 30% в импорте.

Исследование проводилось 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.