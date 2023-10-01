В Испании 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе

19:20, 01 октября 2023, ПАИ

По меньшей мере 13 человек погибли из-за пожара, который возник в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании, число жертв может вырасти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Sky News.

Мэр города Хосе Бальеста объявил трёхдневный официальный траур в связи с происшествием.

Спасатели продолжают поиски еще нескольких человек, пропавших без вести при пожаре.

Причины пожара выясняются. В его ликвидации участвовали 40 пожарных на 12 машинах.