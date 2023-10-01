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Происшествия

Более сотни мёртвых дельфинов нашли в Бразилии за неделю

Более сотни мёртвых дельфинов обнаружили за последние семь дней в озере Тефе в Бразилии, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Пока рано говорить о причинах гибели дельфинов, но она может быть связана с засухой и рекордно высокой температурой воды в Амазонке – более 39 градусов Цельсия, сообщает телеканал со ссылкой на институт Мамирауа, созданный министерством науки и технологий Бразилии.

Как сообщает CNN Brasil, специалисты и активисты сейчас пытаются спасать дельфинов, перемещая их из заводей в основное течение Амазонки, где температура воды ниже, но работа осложняется труднодоступностью этих мест.

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