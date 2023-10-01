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Политика

В Петербурге перестало работать генконсульство Финляндии

Генконсульство Финляндии перестало работать в Санкт-Петербурге с 1 октября, в июле российская сторона отозвала согласие на его деятельность. Об этом пишет агентство РБК.

Тогда же Москва объявила персонами нон грата девять сотрудников посольства Финляндии. В МИД вызвали посла страны Антти Хелантеря. Ему был заявлен «решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой», которая направлена на разрушение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Ранее, в июне, Финляндия объявила о высылке девяти сотрудников российского посольства. Власти страны посчитали, что их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. В пресс-службе российского МИДа тогда заверили, что решение финских властей не останется без ответа. 

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