Разнорабочий забил битой супружескую пару в Ялте

23:53, 01 октября 2023, ПАИ

Разнорабочий забил битой супружескую пару в Ялте, пишет газета «Известия» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Республике Крым.

Тела владельцев гостевого дома со следами насильственной смерти были обнаружены в подвале их дома в районе Ялты.

По информации СК, утром 29 сентября разнорабочий, который присматривал за домом, нанёс битой многочисленные удары по голове женщине и мужчине, после чего отнёс их тела в подвал.

Его задержали при попытке скрыться от правоохранительных органов в Судаке. В настоящее время он даёт признательные показания.

Как сообщили в МВД региона, подозреваемый в двойном убийстве 60-летний ялтинец намеревался покинуть пределы полуострова. Причиной убийства стал межличностный конфликт, подробности инцидента не раскрываются.